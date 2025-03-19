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DEM Parti, 23 Mart'ta İstanbul'da Nevruz'u kutlayacak

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek Nevruz "mitingi"ne tüm demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet savunucusu partilileri davet etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti, 23 Mart'ta İstanbul'da Nevruz'u kutlayacak
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DEM Parti 23 Mart Pazar günü İstanbul'da Nevruz kutlamalarının yapılacağını duyurdu. Aynı gün CHP'de ön seçim yapılacak.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek Nevruz "mitingi"ne tüm demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet savunucusu yurttaşları davet etti. Parti tarafından yapılan açıklamada, Nevruz'un özgürlük, eşitlik ve adalet arayışının güçlü bir simgesi olduğu vurgulanarak, halkın demokrasiye sahip çıkmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır” ifadeleri kullanıldı. Halk iradesi ve seçme-seçilme hakkının demokratik toplumların temel ölçütlerinden biri olduğu hatırlatılan metinde, İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak üzere tüm İstanbulluların Nevruz buluşmasına katılması çağrısında bulunuldu.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmediklerini belirtti.

Parti, “Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında duracağız” ifadelerine yer verdi.

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