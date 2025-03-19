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İmamoğlu gözaltına alındı: DEM Parti olağanüstü toplanıyor

DEM Parti, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olağanüstü toplanma kararı aldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu gözaltına alındı: DEM Parti olağanüstü toplanıyor
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İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın en az 100 isim gözaltına alındı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı. İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin toplantı Diyarbakır'da yapılacak.

Bugün (19 Mart Çarşamba) yapılacak MYK'ye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.

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