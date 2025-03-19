Son dakika... Gözaltı kararına piyasalardan ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içinde siyasi haber akışlarıyla birlikte piyasalar hareketlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Uzmanlar, piyasaların belirsizlikleri sevmediğini değerlendirirken, gün içindeki siyasi haber akışlarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söyledi ve yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı.

Öte yandan küresel piyasalar da sular durulmuyor. Bu hafta 15 merkez bankasının faiz kararı takip edilecek olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saat ile (TSİ) 21.00'de açıklayacağı faiz kararı öne çıkıyor. Ayrıca bankadan ve Fed Başkanı Powell'dan gelecek mesajlar küresel piyasalar için oldukça kritik olacak.

Borsa İstanbul'da sert düşüş: Devre kesti

Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10.060 puan oldu.

Borsa İstanbul, saat 09:55:19 itibarıyla devre keserken, sürekli işlemler 10.30 itibarıyla tekrar başlayacak. Borsadan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Dolar tarihinde ilk kez 37 TL'yi aştı

Dolar fiyatları yaklaşık 4 aydır yükseliş trendinde olurken, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini yenileyerek başlarken, yükselişini sürdürdü ve tarihinde ilk kez 37 TL'yi aştı. 37,50 TL'ye kadar yükselen dolar saat 10.14 itibarıyla yüzde 1,20 artışla 36,4295 TL'den işlem gördü.

Öte yandan Euro/TL de yeni rekorunu 41,0360 seviyesine taşıdı. Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 1,08 primle 40,6294 seviyesinde bulundu.

Altın fiyatlarında yeni rekor

Ons altın fiyatları, Ortadoğu'da gerilimin tırmanması ve küresel ticarette belirsizliğin artmasıyla desteklenirken, tarihi zirvesini 3045 dolara taşıdı.

Fiyatı ons altın ve doların hareketine göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, daha çok ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 3602 liraya çekti.

Altının ons fiyatı saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 3038 dolarda hareket ederken; gram altın ise, yüzde 0,35 değer kazancıyla 4591 liradan alıcı buluyor.

Tahvil piyasasında satış baskısı

Türkiye’nin gösterge tahvilleri de satış baskısı altında. 2 yıllık faiz yüzde 38,31'e, 5 yıllık faiz yüzde 32,26'ya, 10 yıllık faiz yüzde 28,88'e çıktı.

VİOP sert kayıpla açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930 puandan başladı. Sonrasında kayıp artarken, VİOP'ta BIST 30 endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı.