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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.

Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

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