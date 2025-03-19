Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.

Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."