Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.
Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."
Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 19, 2025
Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.