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Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na destek: Yurttaşların hepsi hesabını soracak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkez önünde; "Halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Bugün böyledir ben yarını merak ediyorum. Yarın bu yurttaşların hepsi bunun hesabını soracaktır. Partimiz yol haritası çizecektir. Bizler de o yol haritasına istinaden gerekeni yapacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na destek: Yurttaşların hepsi hesabını soracak
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CHP Genel Merkezi önünde Ankara İl Örgütü'nün çağrısı üzerine toplanan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Parti önüne ilçe belediye başkanları da geldi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını değerlendirdi.

'Yarın bu yurttaşların hepsi bunun hesabını soracaktır'

Beşikçioğlu, "Halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Bugün böyledir ben yarını merak ediyorum. Yarın bu yurttaşların hepsi bunun hesabını soracaktır. Partimiz yol haritası çizecektir. Bizler de o yol haritasına istinaden gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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