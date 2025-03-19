CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de: Yapılan iş darbedir, bir darbe girişimidir

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da yapılan operasyonla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Özel, belediyelerin çalışanları, bürokratlar, bilim insanları ve iş insanlarının, suçluymuş gibi fotoğraflarının çekildiğini ve İstanbul'un iradesine saldırıldığını ifade etti. "Yapılan iş bir darbe girişimidir" diyen Özel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir grup toplantısında darbe mekanizmasının işlediğini anlatmıştı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geçmişte siyasi davalarda verdiği kararlarla adaletin nasıl manipüle edildiğine dikkat çekerek, "Bu bir adalet giyotinidir" ifadesini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geçmişteki rolüne ilişkin açıklamasında şunlara değindi;

Özel, Başsavcı'nın geçmişte siyasi davalarda mahkeme mahkeme gezdirilerek istenen kararları dikte ettiren bir "adalet giyotinini" seyyar şekilde taşıyan kişi olduğunu söyledi. "Dünyanın en mobilize hakimi" olarak tanımladığı Başsavcı'nın, ödüllendirilerek siyasi bir makama getirildiğini belirtti. Özel, bu kişinin İstanbul'a geri yollanarak Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladığını ve 9 Ekim'den itibaren adaleti katletmeye, muhalefete saldırmaya ve halkı yıldırmaya çalıştığını ifade etti. Özel, Başsavcı'nın tweet atanı, beğeni yapanı suçlu görerek ifadeye çağırmalarını ve hapse atmalarını eleştirdi.

Özgür Özel, "Bunu yapmasının sebebi 31 Mart seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazmedilmemiş olmasıdır. Milletin verdiği mesajı almamıştır. Yenilmeyi kabullenememiştir. Güya yenilmezdi. Bütün meşrutiyetini sandıktan alıyordu. Her sandık önceden yaptıklarını ibra ediyor, temizliyor. Bundan sonra yapacaklarına alan açıyordu." ifadelerini kullandı

"Erdoğan İstanbul'u kaybeden bir lider haline geldi"

CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, Erdoğan'ın milletin verdiği mesajı almadığını ve yenilmeyi kabul etmediğini belirtti. İstanbul'u 3 kez İmamoğlu'na kaybettiğini vurgulayan Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" anlayışını dile getirdi. Erdoğan’ın her gece kendi sesiyle uyanarak İstanbul'u kaybeden bir lider haline geldiğini ifade eden Özel, bunun hazımsızlık olduğunu söyledi. "Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına katıldı" diyen Özel, Erdoğan'ın 15 Temmuz darbecileri ve Kenan Evren ile aynı istasyona indiğini belirtti. Özel, "Devlet milletin karşısına dikilirse millet kazanır" diyerek, halkın devletini sevdiğini ancak devletin milletin karşısına çıkmasının bedelini ödeyeceğini söyledi.

"Artık kimsenin tapusunun, hisse senedinin, banka cüzdanının hiçbir garantisi yoktur"

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesini sert bir şekilde eleştirdi. Özel, bu adımın sadece bir diplomayı iptal etmekle kalmayıp, aynı zamanda hukuk güvencesini ortadan kaldırmak anlamına geldiğini ifade etti. "Bu mantıkla artık kimsenin tapusunun, hisse senedinin, banka cüzdanının hiçbir garantisi yoktur" diyen Özel, dün diplomaları iptal edilen 27 kişinin suçlarının sadece İmamoğlu'nun 35 yıl önceki sınıf arkadaşlığı olduğunu belirtti. Özel, yapılan bu uygulamanın hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

"Nerede olalım diye soranlara, biz Saraçhane'deyiz"

CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Tayyip Erdoğan, seçme özgürlüğüne el atıyor. Milletin istediği Cumhurbaşkanını seçme özgürlüğü elinden alınıyor" dedi. Özel, 16 muhalefet partisinin gösterdiği dayanışmaya ve yaptıkları paylaşımlarına teşekkür ederek, "Herkes susmuşken, İstiklal Marşı'ndaki gibi korkmayıp İstanbul Üniversitesi'nden gelen gençlere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca, nerede olacakları sorusuna da "Biz Saraçhane'deyiz" yanıtını verdi.

"Eğer toprağın altında olmazsam, sandık kurulacak"

CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği açıklamasında, "Güya bizi durduracaklar, ama durduramayacaksınız" dedi. Özel, avukatlarının kendisine yazdığı metnin onur nişanı olduğunu belirterek, "Avukatlar şunu söylüyor: Morali en yüksek, başı en dik olan Ekrem İmamoğlu'dur. Sağlığı, morali, kararlılığı ve umudu yerindedir. 23 Mart’taki sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir" ifadelerini kullandı. Özel, İmamoğlu ile 10 gün önce yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Ben o gün nerede olursam olayım, sandık kurulacak değil mi?" dediğini, kendisinin de "Eğer toprağın altında olmazsam, sandık kurulacak" diye yanıt verdiğini belirtti.

Özel, Sayın Musavvat Dervişoğlu sağ olsun yoldaymış, geliyor. Dayanışma ziyaretlerini de burada kabul edeceğiz. Milletin emanetini, milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına, bir belediye meclisine ve İstanbul'un iradesine katkı sağlamak, onlarla birlikte olmak, onlarla mücadele etmek için ben Saraçhane'deyim" açıklamasında bulundu.

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