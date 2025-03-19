Avrupalı liderlerden İmamoğlu tepkisi: Derhal serbest bırakmalı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupalı Sosyalistler Partisi ve Avrupa Parlamentosu’ndan birçok yetkili, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye'deki demokratik süreçlerin zedelendiği ve hukukun üstünlüğüne dair kaygıların arttığı vurgulandı. Uluslararası toplum, İmamoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Türkiye’deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır"

AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye’deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nu derhal serbest bırakmalı'' ifadelerine yer verdi. Schwabe, bu adımın Türkiye’deki siyasi ortamı daha da gerginleştirdiğini belirtti.

Hukukun üstünlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz

Avrupa Demokrat Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye'nin kırılgan demokrasisine yönelik bir saldırıdır. Avrupa, bu tür otoriter uygulamalara sessiz kalamaz. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz.''

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür adımların demokratik süreçlere zarar verdiğini vurgulayarak, şu mesajı verdi:

''İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve gösteri yasağı gibi uygulamalar, Türkiye'nin otoriter bir devlete doğru ilerlediğini gösteriyor.''

CHP ve Özgür Özel gibi isimlerin yanındayız

Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES) de konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, şunları kaydetti:

''İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Erdoğan'ın demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir saldırısıdır. CHP ve Özgür Özel gibi isimlerin yanındayız.''

Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu’nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları belirtti:

''İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adımdır. AB, bu tür hamlelerin ciddi sonuçlar doğurmasına izin vermemelidir.''