Fatih Erbakan'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Hukukun kapısını kırmaktır!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun kaçak muamelesine tabi tutulmasını “hukukun kapısını kırmak” olarak nitelendirdi.

Erbakan, geçmişte yaşanan hukuksuzlukların daha ağır şekilde başkalarına uygulanmasının adil bir tutum olmadığını vurgulayarak, bu yaklaşımın “hukuk devleti”ni tasfiye ederek “savcılar ve yargıçlar devleti” anlayışına geçişin özeti olduğunu ifade etti. Terör örgütü elebaşlarıyla diyalog kurulurken, Ekrem İmamoğlu’nu aynı örgütle ilişkilendirmenin çelişkili bir durum yarattığını da söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak her zaman hukuktan ve adaletten yana tavır aldıklarını belirten Erbakan, millet iradesini korumanın önemini vurguladı. Masumiyet karinesinin temel bir hukuk prensibi olduğuna dikkat çeken Erbakan, Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, adaleti sarsmanın ve ekonominin ihtiyaç duyduğu güven ve istikrara darbe vurmanın kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi.