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Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Kendi başınıza demokrasicilik oynayın!'

Zafer Partisi'nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Kendi başınıza demokrasicilik oynayın!'
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Kendisinin de 58 gün boyunca hukuksuz şekilde tutuklu kaldığını ve iddianamesinin hazırlanmadığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını benzer bir hukuksuzluk olarak nitelendirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özdağ, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!" ifadelerini kullanarak, mevcut iktidarı eleştirdi. Zafer Partisi olarak bu tür hukuksuzluklara karşı çıkacaklarını ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceklerini vurguladı.

Özdağ, mesajını, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!" sözleriyle noktaladı.

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