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TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi

CHP milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını TBMM sıralarına vurarak protesto etti.

Haber Merkezi
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TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi
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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li vekiller, sıralara vurarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasını protesto etti, oturuma ara verildi.

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