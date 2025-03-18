Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

"Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!.." sözleriyle tepki gösterdi.