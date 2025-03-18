  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum
Takip Et

Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum
Takip Et

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

"Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!.." sözleriyle tepki gösterdi.

Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildiDiploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildiGündem

 

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepkiKılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepkiGündem

 

Gündem
TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi
TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi
Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki
İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!
İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!
Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorum
Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorum
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Özgür Özel'den ilk açıklama
Özel: Bu siyasi işleme karşı, siyaseten en net cevabı vereceğiz