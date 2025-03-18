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Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesiyle ilgili saat 19.50'de açıklama yapacak.

Haber Merkezi
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Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
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İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun "İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek.

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