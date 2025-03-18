Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi

İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun "İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 18, 2025