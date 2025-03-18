Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesiyle ilgili saat 19.50'de açıklama yapacak.
İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun "İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek.
İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 18, 2025