İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Özgür Özel'den ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine ilişkin CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı.

Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık ve Türkiye’nin en önemli yükseköğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz bununla enseyi karartacak değiliz; buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz. 23 Mart’ta, 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz.

Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye, biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne de inancımızdan bir şey kaybederiz. Ben, 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük bir kararlılıkla, daha büyük bir coşkuyla inadına pazar günü gelip Ekrem Başkan’a sahip çıkmaya davet ediyorum.

"Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır"

Bundan sonra sürecin hukuki boyutu var, şüphesiz. Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır. İdari yargıda bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum.

Devamında, hiç ümit etmem ama olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesi’nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var. Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonra ve üç yıl boyunca, tam ortadaki yılda çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş. Ekrem Başkan burada fail değil, mağdur.

"Bu siyasi işleme karşı, siyaseten en net cevabı vereceğiz"

Bu siyasi işleme karşı, siyaseten en net cevabı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız, Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız.

MYK olağanüstü toplanacak mı ?

Böyle bir karar vermedik, ihtiyaç olursa zaten dün böyle bir MYK toplantımızda geniş olarak değerlendirmişti. İhtiyaç duyarsak her zaman toplayabiliriz

Ekrem İmamoğlu ile görüştünüz mü ?

İkimizin de iftar programı var bir görüşme planlandı. Özel Kalemm tarafından. Görüşme yapıp birlikte değerlendireceğiz