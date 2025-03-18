Muhalefetten diploma iptaline tepki: Ülkeye yazık etmeyin!

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. İmamoğlu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada kararı "hukuksuz" olarak nitelendirdi. İstanbul Üniversitesi, kararıyla ilgili bütün bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) göndereceğini açıkladı. Özel: Bu siyasi işleme karşı, siyaseten en net cevabı vereceğiz Gündem

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine muhalefet peş peşe tepki gösterdi.

İYİ Parti | Dervişoğlu: Ülkeye yazık etmeyin!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!..

DEM Parti | Bakırhan: Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır. Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır.

DEM Parti | Hatimoğulları: Siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır. Sayın İmamoğlu’na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir. Bu tür idari ve yargı kararları ortak yaşam inancına ciddi şekilde zarar vermektedir. Demokrasiye kara leke süren, hukuku askıya alan bu kararın derhal geri çekilmesi, siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz.

DEM Parti: Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür

DEM Parti: Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür. İstanbul Üniversitesi’nin sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır. Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir. Üniversite yönetimini çeşitli yollarla teslim alarak elde edilen bu karar hem akademi hem de hukuk dünyasına sürülmüş bir kara lekedir. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir.

DEM Parti | Beştaş: Devlet işleyişi açısından tehlikeli bir adım

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş: Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun verdiği karar hiçlikle maluldür. Devlet işleyişi açısından tehlikeli bir adım, halklar açısından hukukun ne kadar kırılgan olduğunu gösteren tehlikeli bir adım. Burada asıl sorumlu, diplomasını veren idare olmalı, ama o değil, İmamoğlu cezalandırılıyor. Çünkü ortada, seçimlere müdahale eden bir siyasi iklim ve hukuki güvenceden yoksun bırakma var. Bu sadece İmamoğlu’nu değil, tüm toplumu tehdit eden bir gelişmedir. Hukukun üstünlüğü için bu hatanın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.

DEVA Partisi | Babacan: Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu‘na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum.

TİP | Baş: Kazanamayacaksın Erdoğan!

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Tümüyle hukuksuz bir iktidarın, Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda hukuka riayet etmesi beklenemezdi. Onlar yandaş yargısına güveniyor, biz ise halkımıza güveniyoruz. Kazanamayacaksın Erdoğan!

Memleket Partisi | İnce: Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu

Anahtar Parti | Ağıralioğlu: Siyasi etik ve rekabet cihetinden de hatalıdır. Kamu vicdanını yaralayacaktır

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Sayın İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline yönelik idari karar yanlıştır. Yaşanan kurumsal bir zafiyettir. Siyasi etik ve rekabet cihetinden de hatalıdır. Kamu vicdanını yaralayacaktır