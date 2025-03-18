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İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması n "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!
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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

"Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" sözleriyle tepki gösterdi. 

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