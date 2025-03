İmamoğlu: Bugünden sonra herkesin kazandığı tüm haklar tehdit altındadır

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileriği açıklandı.

İstanbul Üniversitesi'nin açıklaması "Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir"

İmamoğlu iftar sofrasından seslendi

İmamoğlu, iftar sofrasından millete seslendi ve diplomasının iptaline ilişkin konuştu. İmamoğlu, 2019’da Sultanbeyli’de bir eve girerken seçimlerin iptal edildiğini hatırlatarak, “O gün dedim ki: Bu seçim iptal olmadı. Biz gene sandığa gideriz, milletimiz bize hakkımızı verir. Milletimiz bize kat be kat hakkımızı verdi” dedi.

İmamoğlu, 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra da iftar sofrasından halka seslenmişti.

“Herkesin elinden her şeyi alabilirler”

Diplomasının 31 yıl sonra hukuksuz bir şekilde iptal edildiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bu akıl, bu milleti tehdit eden akla dönüşmüştür” diyerek, herkesin elinden her şeyin alınabileceğine vurgu yaparak “Ateşten mal kaçırır gibi, savcılığın baskıları, yazıları, komedi gidiş gelişler, baskılar, Ankara’dan aramalar… Çok enteresan. Bugün diplomanın iptali umurumda değil, herkesin elinden her şeyi alabilirler. Bugün diplomanın iptali umurumda değil, önemli ama esas umurumda olan, ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden akla dönüşmüştür, herkesin elinden her şeyi alabilirler, malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı, her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınızı da elinizden alabilirler. Unuttukları şu var: Milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok. Bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Kanun devleti bile olmayan bir yerde demokratik yarış söz konusu değil.” dedi.

“Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim, asla geri durmak yok”

Bu kararı alanların “kul hakkı yediklerinin” altını çizen İmamoğlu, diploma iptali kararı yargıya taşıyacaklarını ancak yargıya inancı olmadığını belirterek “Bu gayrimeşru kararı yargıya taşıyacağız ama öyle bir yapı var ki, adil yargı kararlarının çıkacağına inancım yok. Her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Adalet duygumuzu yerle bir ettiler. İnsanlar adalet için yaşıyor. Allah’tan sonra inandığım tek duydum milletimizdir. Ben de buradan kendimi milletime emanet ediyorum. Ne yapacaksın diyorlar? Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim, asla geri durmak. Bundan sonra milyon koşacağım.” dedi.

Özel: Bu siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabı vereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından yaptığı ilk açıklamada "Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur, ancak yapılan işlem de hukuki değil siyasidir" dedi.

Özel, "Bu siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız. Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız" dedi.

Yavaş: Kararımı askıya alıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir" dedi.

Yavaş "İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin" dedi.

"Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum" diyen Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığını daha sonra değerlendirme kararını "bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar" askıya alacağını duyurdu.

Hukuki süreç nasıl işleyecek?

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, iptal kararına karşı hukuki sürecin detaylarını paylaştı:

• Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması niteliğinde olduğu için İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açılacak.

• Davanın olumsuz sonuçlanması halinde Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapılacak.

• Temyiz süreci Danıştay 8. Dairesi’ne taşınacak.

• Dava sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa İmamoğlu’nun yükseköğrenim mezuniyeti bulunmamış sayılacak.

• Sürecin siyasi bir müdahale olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) çift şeritli başvuru yapılacak.

CHP kampanyaya devam edecek

Öte yandan CHP, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi halinde dahi geri adım atmayacağını duyurdu. Habere göre, parti yönetimi başlatılan seçim kampanyasını sürdürecek, ön seçim takviminde değişiklik yapılmayacak ve kampanya süreci hızlandırılacak.