Dünya basını İmamoğlu'nun diplomasının iptalini nasıl gördü?

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileriği açıklandı.

Bloomberg: Erdoğan’ın en güçlü rakibini saf dışı bırakabilecek bir adım attı

Bloomberg, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararını yazdı. Haberde "Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal ederek, Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibini saf dışı bırakabilecek bir adım attı" ifadeleri yer aldı.

Haberde İmamoğlu'nun Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri olduğu belirtilerek "İmamoğlu, geçen yıl İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın desteklediği adayı mağlup etmesinin ardından, geniş kesimler tarafından Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak görülüyordu" denildi.

Bloomberg ayrıca İmamoğlu'nun, ana muhalefet partisi CHP'nin Pazar günü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağını yazdı.

"Adaylığı tehlikede"

Bloomberg'in haberinde "Ancak Cumhurbaşkanlığı makamı için zorunlu bir şart olan üniversite diplomasının iptal edilmesi, İmamoğlu’nun yarışa katılmasını engelleyebilir." denildi. Haberin devamında şu ifadeler yer alıyor:

"İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan bir gün sonra gündeme gelen bu kararı siyasi bir hamle olarak nitelendirdi. Hukuki itirazda bulunması bekleniyor ancak itiraz sürecinin Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzayabileceği ve davanın çözülmesinin yıllar sürebileceği belirtiliyor. Türkiye’de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılında yapılacak."

"Erdoğan'ın bir sonraki dönem için aday olma planı yönündeki söylentiler artıyor"

"Bu arada, Erdoğan’ın yeni bir dönem için aday olmayı planladığı yönündeki spekülasyonlar giderek artıyor. Cumhurbaşkanının üst düzey danışmanları, yeni bir seçim ihtimalinden bahsederken, Erdoğan’ın 20 yılı aşkın süredir süren iktidarını uzatabilmesi için ya parlamentoda anayasa değişikliği için yeterli desteği bulması ya da bir erken seçime gitmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki diploma soruşturması, İmamoğlu’na yönelik diğer hukuki soruşturmalar ve davalara eklenmiş oldu. Bunlardan en önemlisi, Erdoğan’ın rakibini yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak tehdidiyle karşı karşıya bırakabilecek bir dava olarak öne çıkıyor."

'AK Parti'ye karşı kazandığı zaferle siyasi kariyerini güçlendirdi'

"Türk savcılar, İmamoğlu’nun üniversite eğitiminin ikinci yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçişinin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Çünkü yetkililer, o dönemde İmamoğlu’nun eğitim aldığı Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteyi resmen tanımıyordu. İmamoğlu’nun avukatı ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, başka Türk öğrencilerin de benzer geçişler yaptığını ve bunların herhangi bir sorun yaşanmadan kabul edildiğini belirtti."

"2019’da Türkiye’nin en büyük şehrinin belediye başkanı seçilen İmamoğlu, geçen yıl AK Parti’ye karşı kazandığı zaferle siyasi kariyerini daha da güçlendirdi. Seçmenler, ekonomik zorluklar ve yıllık yüzde 70’e yaklaşan enflasyon nedeniyle iktidar partisinin adaylarından uzaklaştı."

"Birçok kişi, İmamoğlu’nun siyasi yükselişini Erdoğan’ın 1990’larda İstanbul Belediye Başkanı olarak başladığı siyasi kariyerine benzetiyor."

Reuters: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun diplomasını usulsüzlük gerekçesiyle iptal etti

Reuters da İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını "İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal ettiğini duyurdu" ifadeleriyle bildirdi. Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitenin bu kararı, özellikle İmamoğlu’na yönelik olmak üzere, hükümetin muhalefet figürleri üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu’nun avukatı Reuters’a yaptığı açıklamada, belediye başkanının diplomasına ilişkin herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını ve 'hukuksuz' bir karar beklemediklerini söylemişti.

İstanbul Üniversitesi, yaptığı açıklamada, 1990 yılında 38 kişinin üniversiteye geçiş yaptığını, bunların İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz bir şekilde transfer edildiğini belirtti. Açıklamada, 10 kişinin geçiş işlemlerinin iptal edildiği, 28 kişinin ise diplomalarının iptal edildiği ifade edildi."

AP: Siyasi amaçlı bir hareket

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun diploma iptaline yönelik haberinde "Üniversite, popüler muhalefet figürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz kıldı. Bu karar, siyasi amaçlı olduğu düşünülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmasını engellemeyi amaçlayan bir karar olarak değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.

AFP: Yüksek riskli hamle: İstanbul Üniversitesi, Erdoğan’ın en güçlü rakibinin diplomasını iptal etti

Agence France-Presse (AFP), Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin haberinde, İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibi İmamoğlu’nun üniversite diplomasının "yanlış verildiği" gerekçesiyle geri alındığını yazdı. AFP, bu adımın, İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde Erdoğan’a karşı aday olma planlarına zarar verebileceğini ve muhalefetin kararı “hukuksuz” ve “siyasi” olarak nitelendirdiğini aktardı. Ajans ayrıca, İmamoğlu’nun "Bu gayrimeşru karara karşı yargıda mücadele edeceğiz" sözlerine ve CHP’nin, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda kararlılığını sürdürdüğüne dikkat çekti.