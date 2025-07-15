Yoğun bakım ünitesinde bozuk klima krizi! Hastaların vücudunda yaralar oluştu

Hastanenin yoğun bakım ünitesindeki klima sistemi yaklaşık üç haftadır devre dışı durumda. Arızanın nedeni olarak pompa sisteminde yaşanan teknik bir arıza gösterilirken, bu sorunun uzun süredir giderilememesi tepkilere neden oldu. Yetkililerin müdahale etmemesi nedeniyle özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun sıcaklık artışı, hastane içindeki ortamı yaşanmaz hale getirdi.

Hasta güvenliği tehlikede

Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sırasında iç ortam sıcaklığının 35°C’yi geçtiği belirtiliyor. Klinik standartlara göre yoğun bakım odalarında sıcaklığın 22–24°C arasında sabit tutulması gerekirken, bu seviyelerin çok üzerine çıkan ortam sıcaklığı, hem hastaların hem de çalışanların sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlara göre yüksek sıcaklık, hastaların metabolik dengesini bozarak, tansiyon dalgalanmaları, kalp ritim bozuklukları ve ciltte pişik ya da yatak yarası gibi sorunlara yol açabiliyor. Nitekim Ünye Devlet Hastanesi’nde de bazı yoğun bakım hastalarının vücudunda sıcak kaynaklı yaralar oluştuğu bildirildi.

Personel de zor durumda

Ayrıca, sıcaklık artışına bağlı olarak yoğun bakım personelinin de uzun süreli görev yapma kapasitesi ciddi şekilde düşüyor. Maske, önlük ve koruyucu ekipmanlarla çalışan sağlık personelinin aşırı sıcak nedeniyle sık sık sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi gibi rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.

Hasta yakınları tepkili

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, hastane yönetiminin soruna gerekli önceliği vermediğini öne süren hasta yakınları, duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, “Yoğun bakımda yatan hastaların nefes alacak gücü yokken, bu sıcaklıkta hayatta kalmaları mucizeye kalmış durumda. Bu ihmalkârlık ölümcül sonuçlara yol açabilir. Artık birileri sorumluluk almalı” ifadeleriyle yetkilileri göreve çağırdı.

Arıza ne zaman giderilecek?

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre arızanın teknik servise bildirildiği ancak yedek parça temininde yaşanan gecikmeler nedeniyle çözüm sürecinin uzadığı belirtiliyor. Ancak sağlık otoriteleri, özellikle yoğun bakım gibi kritik ünitelerde yedekli sistemlerin devrede olması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür gecikmelerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Bazı hasta yakınlarının, yoğun bakımdaki hastalarını bir nebze rahatlatabilmek için hastaneye vantilatör aldıkları öğrenildi.