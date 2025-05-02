Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararı kaldırıldı
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturmanın ardından daha önce verilen koruma kararının kaldırılmasına karar verildi.
CHP'ye kayyum atanacağı iddialarının ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü karşılığında adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kütahyalı hakkındaki soruşturma sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.
T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, Kütahyalı hakkındaki koruma kararını kaldırdı.
Kütahyalı, daha önce katıldığı bir programda, "Ben 2008'den beri korunan biriyim cebinde bant taşıyan polis görmedim" demişti.