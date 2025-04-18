Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakıldı. Kütahyalı, sosyal medya paylaşımlarında "CHP kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayı" iddiasında bulundu.

Kütahyalı, ikinci paylaşımında "Bir güvenlik bürokratı dostunun aradığını iddia ederek, "İstanbul'dan Ankara'ya polis sevkiyatlarının yapıldığını, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine operasyonlar" olabileceğini öne sürdü.

Bu iki iddianın ardından Kütahyalı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. Kütahyalı'nın ifadesi, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alındı.

Kütahyalı'nın avukatı, sosyal medyadan paylaşım yaparak, müvekkilinin Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alındığını belirterek, masum olduğunu ileri sürdü. Avukatının paylaşımında, "Halen soruşturma devam etmekte olup, tarafların bir temel hukuk prensipi olan masumiyet karinesine söygı göstermesini rica ediyoruz." denildi.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

NTV'de yer alan habere göre Kütahyalı ifadesinde, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım" dedi.

Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.

"Düşünülmeden hareket edilmiştir"

Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım."

"Düzeltme paylaşımları yaptım"

Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, pişmanlığını dile getirdiğini belirtti.

Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

DMM yalanlamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ise kayyum iddialarını yalanmış, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

"Gazetecilerin mesleki sorumluluğu bulunmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kim olursa olsun yasalarda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaklarını söyledi. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunduğunu da hatırlattı.