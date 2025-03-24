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ABD'de imalat sanayi PMI martta beklentilerin altında kaldı

Ülkede, imalat sanayi PMI martta aylık 2,9 puan azalarak 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 3,3 puan artarak 54,3 oldu.

Haber Merkezi
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ABD'de imalat sanayi PMI martta beklentilerin altında kaldı
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 49,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, martta geçen aya kıyasla 2,9 puan azalışla 49,8'e indi.

İmalat sektöründe daralmaya işaret eden ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin, 51,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, şubatta 52,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin üzerinde

ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta aylık 3,3 puan artışla 54,3'e çıktı.

Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, şubatta 51 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta aylık bazda 1,9 puan artarak 53,5'e ulaştı.

Söz konusu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, şubatta 51,6 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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