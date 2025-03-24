ABD ekonomisi şubat ayında hız kazandı

Chicago Fed'in Ulusal Faaliyet Endeksi'ne göre, istihdam piyasasındaki gevşeme işaretlerine rağmen ABD'de ekonomik faaliyetler hız kazandı.

Endeks, yeni ve revize edilmiş rakamlara göre ocak ayındaki eksi 0,08 seviyesinden şubat ayında 0,18'e yükseldi. Sıfırın üzerindeki okuma, büyümenin ay boyunca uzun vadeli ortalamayı aştığını gösteriyor.

Artış, üretim, satışlar, siparişler ve stoklar ile kişisel tüketim ve konut göstergelerindeki iyileşmeden kaynaklandı. Ancak istihdamla ilgili göstergeler bir önceki aya göre gerileyerek işgücü piyasasında bir miktar zayıflamaya işaret etti.

Endeksin üç aylık hareketli ortalaması 0,07'den 0,15'e yükselirken, aylık endeksteki değişimin göstergeler arasında üç aya ne kadar yayıldığını gösteren CFNAI yayılım endeksi 0,08'den 0,16'ya yükseldi.