Akdeniz'de 4,4'lük deprem... Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret etti: 'Hareketli' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "Her zamanki gibi Doğu Akdeniz hareketli" uyarısında bulundu. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Arkadaşlar Akdeniz Rodos Adası yakınlarında ve Helen-Kıbrıs yayının Pliny-Strabo fay kesimi civarında 64 kilometre derinde bir deprem oldu.

* Her zamanki gibi Doğu Akdeniz hareketli.