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Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey: Paranın Yönü ikinci sayısıyla bayilerde

Yatırımcılara manipülasyondan uzak, teknik analiz ve şirket karneleriyle kazanç fikirleri veren PARANIN YÖNÜ dergisi ikinci sayısıyla bayilerde...

Haber Merkezi
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Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey: Paranın Yönü ikinci sayısıyla bayilerde
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Zeynep AKTAŞ yönetiminde hazırlanan ve paraya yön veren tüm gelişmeleri içeren derginin ikinci sayısında, şirketlerden sektörlere, yatırım fonu, tahvil, hisse senedi ve emeklilik fonlarına kadar geniş bir çerçevede yatırım perspektifini bulacaksınız...

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