AKOM uyardı: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği uyarısı yapıldı. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Açıklamada hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı belirtildi.
Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.