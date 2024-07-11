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AKOM'dan İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı uyarısı

AKOM, kentte bugün bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak il geneline yayılmasının beklendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak il geneline yayılmasının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

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