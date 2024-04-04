Akşener'e ilk rakip

İYİ Parti'de yerel seçimde alınan başarısız sonuçların yankıları sürüyor.

Seçimlerin ardından üst düzey istifalar da geldi. İstifa çağrıları da yükselirken Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir.



YAPILACAĞI AÇIKLANAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIMIZDA İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUMU KAMUOYU İLE SAYGIYLA PAYLAŞIRIM.



Av.Arb. Günay Kodaz

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷@iyiparti — Av.Arb.Günay Kodaz (@Gunay_Kodaz) April 3, 2024

Kodaz, seçim sonrası yaptığı açıklamada Akşener'i istifaya davet etmişti.

Sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, "Artık İYİ Parti'de şımarıklık bitmiştir! Hadsizlik bitmiştir! Parti emektarlarını harcamak bitmiştir.! Genel Başkanı seçmek için kura mı çekelim? Seçmen Sn.

@meral_aksener‘in torba bağlar gibi ağzını ve siyasetini bağladı! Sn. Akşener ve avanesi istifa." ifadelerini kullanmıştı.