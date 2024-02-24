Alaattin Aktaş'tan ironik Tansu Çiller çıkışı: Bilseniz ne kadar özledik sizi!

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'na aday gösterdiği Murat Kurum'a destek açıklaması tepkileri beraberinde getirdi. Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir mesajda "Bilseniz ne kadar özledik sizi!" diyerek ironiyle Çiller dönemine gönderme yaptı.



Alaattin Aktaş'ın mesajı şöyle:

* Ah Tansu Çiller ah! Ne kadar özledik sizi! Bakanlığınız döneminde Ankara'da genç ekonomi muhabirleri olarak en büyük eğlencemiz sizin o engin ekonomi cehaletinizdi. Her toplantıda, her kokteylde bizlere mutlaka bir eğlence çıkardı. Bilseniz ne kadar özledik sizi!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuya ilişkin mesajında, “Türkiye'ye gelmiş en kötü sondan 2. ekonomi yöneticisi” ifadesini kullanmıştı.

Çiller neden gündem oldu?

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a açıkça destek verdiğini dile getirmişti. Çiller, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul’a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum” demişti.

Çiller’in Murat Kurum’a destek açıklamasının ardından İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ise, “Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi ‘Desteğim sayın Kurum’a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor” diye konuşmuştu.