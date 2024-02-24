Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Çiller'e yönelik çok konuşulacak eleştiri

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde ekonomi dışında siyaset gündemine girmeme kararı almıştı. Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından siyaset gündemini de yatay kesen bir ekonomi yorumu yaptı.

Özgür Demirtaş, CHP'den İBB Başkanlığı’na tekrar aday olan Ekrem İmamoğlu’nun Tansu Çiller ile ilgili eleştirilerini içeren paylaşımını tekrar yayınlayarak, şu yorumda bulundu: "İnanılmaz… Siyasetten nefret ediyorum."

Prof. Dr. Demirtaş, Çiller için “Türkiye'ye gelmiş en kötü sondan 2. ekonomi yöneticisi” ifadesini de kullandı. Demirtaş bu paylaşımını daha sonra kaldırdı.

Çiller neden gündem oldu?

Eski Başbakan Tansu Çiller, etkinliğine katıldığı Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a açıkça destek verdiğini dile getirmişti. Çiller, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul’a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum” demişti.

Çiller’in Murat Kurum’u desteklediği açıklamasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu ise, “Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi ‘Desteğim sayın Kurum’a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor” diye konuşmuştu.