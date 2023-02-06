Almanya arama kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti

International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Kurtarma ekibinin lideri Steven Bayer, uçuş öncesi Türkiye'deki yetkililerle irtibata geçip en kısa sürede deprem bölgesine ulaşmak için ilk aşamada "hızlı kurtarma ekibi" olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Takım olarak 20 yıldan fazla arama kurtarma tecrübesine sahip olduklarını belirten Bayer, çok hızlı hareket edip organize olduklarını ve depremde zarar gören insanlara yardım etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı kurtarma köpeklerinin yanı sıra özel arama teknolojisi de kullanan hızlı kurtarma ekibinin ilk aşamada 100 saat görev alacağı ve gerekirse 14 gün boyunca Türkiye'de kalabilecekleri belirtildi.