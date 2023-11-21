Almanya'da Eurofighter Typhoon eylemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı görüşmenin önemli başlıklarından biri olan Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebi, beklenen karşılığı bulamamıştı.

Bu görüşmenin ardından Airbus çalışanlarından oluşan yaklaşık 3 bin kişi, Manching’deki Airbus fabrikasında eylem düzenledi. Eylemin sebebi, Airbus’ın savunma kısmı için çok kritik bir iş payı olan Eurofighter Typhoon savaş uçağının sipariş adetlerinin düşük olması.

Typhoon için ilave sipariş alınmaz ise Manching’deki Airbus fabrikasındaki çalışanlar, 2030’dan itibaren işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. İşçiler, farklı ülkelerin siparişlerinin engellenmesi halinde Alman Ordusu’nun daha fazla Typhoon siparişi vermesi istiyor.

Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya onaylıyor

Öte yandan Alman hükümeti, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin yaklaşık 100 adet uçağa tekabül eden Typhoon talebine, Typhoon programının diğer üye ülkeleri olan Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya’ya rağmen karşı çıkıyor.

Mevcut planlara göre; Almanya’daki Eurofighter Typhoon üretimi, 2030 yılında Luftwaffe için son Tranche 4 uçağının teslim edilmesiyle sona erecek. Fransa ve İspanya ile birlikte geliştirilen yeni nesil SCAF/FCAS avcı uçağının ilk başlangıç seviyesi operasyonel kabiliyet ilanın en erken 2040 yılında yapılması planlandığından, şu anda Alman askeri havacılık endüstrisi için siparişsiz 10 yıllık boşluk var.

Alman Savunma Bakanlığı’nın kısa süre içinde yeni bir sipariş vermemesi halinde Airbus, Almanya’da askeri savaş uçağı yapımının sona ermesinden, büyük iş kayıplarından ve havacılık endüstrisinin genel olarak gerilemesinden korkuyor. Airbus bu nedenle Eurofighter konusunda acil karar alınması çağrısında bulunuyor.

İki tedarik toplam değerinin, 10 milyar dolardan fazla olduğu değerlendiriliyor.

Anlaşmalar bozulabilir

Oxford Economics tarafından yapılan bir araştırmaya göre Typhoon savaş uçağı programı, Birleşik Krallık ekonomisi genelinde 20 binden fazla istihdamı destekliyor. Jetler, Lancashire’daki programda 5 bin kişiyi istihdam eden BAE Systems tarafından tasarlanıyor, üretiliyor ve bakımı yapılıyor.

Rolls-Royce, Typhoon’a güç veren EJ200 motorlarını üreten konsorsiyumun bir parçasıyken, İtalyan savunma grubu Leonardo, Edinburgh üssünde jetin gelişmiş radarını ve Luton fabrikasında aviyonik sistemlerini üretiyor.

BAE Systems, 2007 yılında Suudi hava kuvvetlerine 72 adet Typhoon sattı. Bir savunma kaynağı The Telegraph’a şunları söyledi: “Onlara daha fazlasını satmaya çalışıyoruz. Eğer bu uçağı tasarlayan ve üreten ülkelerden herhangi biri Suudi Arabistan’a satış yapmaya hazır değilse bu her türlü anlaşmayı bozacaktır.”