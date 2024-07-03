Almanya'dan 'bozkurt selamı' açıklaması: Güvenlik yetkililerimiz yakından izliyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları arasında dün akşam Leipzig kentinde oynanan Euro 2024 maçında Merih Demiral'ın maç sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapması hakkında açıklama yaptı.

"'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden, Demiral'ın 'bozkurt' işaretini yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafının da olduğu bir haberle birlikte yaptığı paylaşımda, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. Faeser, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın "Türk aşırı sağcılığı - Almanya'daki 'Bozkurtlar'" başlıklı bilgilendirme yazısıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından izliyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor."

Ne olmuştu?

Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları, dün akşam Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi. Türkiye, Merih Demiral’ın 1’inci ve 59’uncu dakikada attığı gollerle maçı 2-1 alarak Euro 2024’te son sekize kalmaya hak kazandı. Demiral, attığı golün ardından ‘bozkurt' işaretiyle gol sevincinde bulundu, bu esnada çekilmiş fotoğrafını da daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Demiral, sevincine ilişkin olarak maç sonrası yaptığı açıklamada, “İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim” dedi. Demiral, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."

Almanya'daki 'Ülkücü hareket'

Almanya'nın iç istihbarat kurumu olarak faaliyet gösteren Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ülkücü Hareketi 'Almanya'daki Türk aşırı sağı' olarak tanımlıyor ve 'iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı' olarak değerlendiriyor. BfV tarafından izlenen hareket de bozkurt selamı da Almanya'da yasak değil.