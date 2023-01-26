Altı lider 11. kez toplandı

Altılı Masa'nın 11. toplantısı İYİ Parti Genel Merkezi’nde başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Merkezi’nin girişinde Akşener ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

11. toplantıyla birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişare sürecinin başlaması bekleniyor. Parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ve oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderler son toplantıyı 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı.