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Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanlarla bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüştü.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

Torun, toplantı konusunda yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarımız zaman zaman açılışlarında belli toplantılarda Sayın Genel Başkanımıza desteklerini ifade ettiler. Bugünkü toplantı kendilerinin görüş alışverişinde bulunmak, belli sorunlarını aktarmak, hizmetlerini ifade etmek ve Sayın Genel Başkanımızla bu konudaki düşüncelerini aktarmak üzerine geldiler." ifadelerini kullanmıştı.

 

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