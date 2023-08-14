Altına en çok yatırım yapan şehirler hangisi?

Türkiye'de geleneksel yatırım aracı altın, pandemiden sonra en çok tercih edilen yatırım aracı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte altına olan ilgi daha da arttı.

TRT Haber'in haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'de bankalarda, yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı yüzde 55,3 arttı.

Toplam altın mevduatı 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi.

Altın mevduatlarında en yüksek il hangisi?

Altın mevduatında lider il İstanbul olurken, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tuttuğu görüldü. Bu da toplam mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine işaret etti.

Altın mevduatında ikinci sırada ise 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara geldi. Ankara'yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izledi.

Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.

Yastık altı altınlar verilere dahil değil

Öte yandan uzmanlar, bu verilerin mevduat verileri olduğu belirterek, bankaların yüksek makas aralıklarından çekinen ve altını yastık altında saklamak isteyen bireylerin de önemli bir altın birikimi olduğunun altını çizdi.