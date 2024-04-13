Amerikalılar da altında yastık altını tercih ediyor

Amerika'da altına olan ilgi giderek artıyor ve Amerikalılar, Türkler gibi 'yastık altı' yatırımı olarak altını tercih ediyorlar. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Amerika'nın en büyük perakendecilerinden biri olan Costco, geçtiğimiz yıl internet üzerinden ve bazı mağazalarında altın bar satışına başladı. Bu ürünler, satışa sunulduğu andan itibaren saatler içinde tükeniyor.

Costco'da alışveriş yaparken Craig Beauregard ve Julia Edwards çifti, piyasada bulunan en düşük fiyat olan 2,066 dolarlık bir altın bar fark etti. Bu bar, alışveriş sepetlerine, dondurulmuş tavuk ve yumurta kartonları yanına eklenerek, yatırımlarına ekstra bir değer kattı.

Altın her yerde güvenli liman

Amerikalılar, doğal afetler, savaşlar ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli bir liman arayışında altını tercih ediyorlar. Özellikle genç yatırımcılar, finansal sistemlere olan güvensizlikleri ve geçmişte yaşanan banka çökmeleri nedeniyle altına yöneliyor.

Costco'nun müşterilerine sunduğu bu hizmet, altın barları makul fiyatlarla sunuyor. Üstelik alıcılar, aynı zamanda Costco'nun efsanevi 1,50 dolarlık sosisli sandviç teklifinden de faydalanabiliyorlar. Costco, altın bar satışlarından sadece 2023 yılında 100 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Yatırımcılar için altın, ekonomik belirsizlikler karşısında değerini koruma potansiyeli nedeniyle cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak finansal danışmanlar, yatırımcıların portföylerinde fazla miktarda metal bulundurmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Altın, son on yılda yüzde 76 oranında değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 176 oranında artış gösterdi.