ABD'li dev banka tahminlerini güncelledi: Altın'da yükseliş trendi sürecek mi?

Orta Doğu'da yükselen tansiyon ons altın fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesine yol açtı. Analistler, altındaki yükselişte Çin ekonomisine yönelik endişelerle de birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

2024 yıl sonu altın fiyatları tahmini

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti. Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam edeceği belirtildi.