Anadolu iş dünyası temsilcileri Meclis’te

Türkiye turizm sektörünün başkenti Antalya’dan Meclis’e bir iş insanı girebildi. Turizm, tarım ve tekstil sektörlerinde yatırımları bulunan, aday olmadan önce Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı olan turizmci iş insanı Sururi Çorabatır, CHP 1. sıradan TBMM’ye girmeyi başardı. 57 yaşındaki Çorabatır, Afyon’da 100 dönüm alanda topraksız tarım yaparak domates üretiyor, bir başka bölgede de dokuma kumaş üretimi yapan şirketi bulunuyor. 34 yıldır turizmci kimliği ile hem ülkenin hem de Antalya ve turizm sektörünün yaşadığı zorlukları çözmeye çalıştığını kaydeden Çorabatır, “Bundan sonra da Antalya için başta turizm ve tarım sektörü olmak üzere Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağım” dedi.

Bursa’yı Meclis’te üç iş insanı temsil edecek

Meclise 20 vekil gönderen Bursa’da iş dünyasından 3 isim parlamentoda yer alacak. Bursa 1. Bölge’de AK Parti 2. sıra adayı olan Örnek Yemek ve Abidin Usta Yönetim Kurulu üyesi olan mevcut milletvekili Refik Özen yeniden seçilmeyi başardı. Hadim Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Salman da yine AK Parti sıralarından Meclis’egirdi. Hat Matbaa’nın sahibi Fevzi Zırhlıoğlu da MHP adına Bursa 2. Bölge’de milletvekili seçildi.

Denizli’den 2 kişi milletvekili oldu

Denizli’de geçmiş iki dönem Ak Parti’den milletvekili seçilen iş insanı Şahin Tin, üçüncü kez aday gösterildiği seçimlerde ipi göğüsledi. MÜSİAD’da da bir dönem başkanlık yapan Tin, partisinin listesinde ikinci sırasında yer alarak yeni dönemde de TBMM’nin yolunu tuttu. CHP listesinden ikinci sırada giren Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği eski Başkanı işadamı Şeref Arpacı de milletvekili olmaya hak kazandı.

Hatipoğlu, Eskişehir’den seçildi

Eskişehir’in önde gelen sanayicilerinden EUROPEN Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den milletvekili oldu.

Gaziantep’ten 4 iş insanı TBMM’de

TBMM’de 14 milletvekili ile temsil edilen Gaziantep iş dünyasından 4 isim milletvekili seçildi. AK Parti’den sanayici Mehmet Eyup Özkeçeci ve iş insanı İrfan Çelikaslan, CHP’den iş insanı Melih Meriç, İyi Parti’den ise borsa ve sanayi alanında faaliyet gösteren Mehmet Mustafa Gürban milletvekili olarak TBMM’ye giren isimler oldu.

İzmir iş dünyasından 1 kişi seçildi

CHP İzmir’den 1. Bölge 6. sıradan aday olan Seda Kaya Ösen, Deva Partisi kontenjanından Meclis’e girmeye hak kazandı. Kaya Ösen, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BASİFED) başkanlıkları, Türkiye Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu (TUGİK) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Kayseri’de CHP ön plana çıktı

Kayseri’yi Meclis’te iş dünyası adına da CHP’li vekiller temsil edecek. CHP’nin birinci sıradan milletvekili olan Aşkın Genç ile CHP listelerine Saadet Partisi kotasından ikinci sırada girerek milletvekili seçilen Mahmut Arıkan iş dünyası temsilcileri arasında yer aldı. Öte yandan AK Parti’den vekil seçilen üçüncü sırada önceki dönem il başkanı Şaban Çopuroğlu ve dördüncü sırada Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Genel Müdürü ve turizmci Murat Cahit Cıngı ile MHP’de ikinci sırada seçilen Mustafa Baki Ersoy kentin iş dünyası temsilcileri arasında yer aldı.

Kocaeli’den 3 iş insanı Meclis’te

Sanayi şehirlerinin başında gelen Kocaeli’den Meclis’e üç iş insanı girdi. Futbolculuktan sonra Türkiye’de yerleşik ilk FIFA Lisanslı futbolcu menajeri olan Saff et Sancaklı, MHP’den seçildi. Sancaklı, uzun yıllar İstanbulspor’a sportif danışmanlık yaptı.1997 yılında bitkisel ham yağ üretmek üzere, Dilovası OSB’de TÜGMAD Türkkan Gıda’yı kuran Lütfü Türkkan, İYİ Parti’den seçildi. Türkkan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. CHP’den Meclis’e giren Nail Çiler ise seçim öncesi, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

TBMM’de 5 iş insanı, Mersin için görev yapacak

TBMM’de Mersin’i 5 iş insanı temsil edecek. Kentten; CHP’den Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gülcan Kış, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ve tüccar-çiftçi Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’den Kıratlı Otomotiv Sahibi, Mersin Oto Galericiler Derneği (MOGDER) Başkan Yardımcısı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyesi-Meclis Başkan Yardımcısı Ali Kıratlı, MHP’den ise Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) Kurucusu Levent Uysal, parlamentonun yolunu tutan iş insanları arasında yer aldı.