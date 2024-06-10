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Ankara Valiliği'nden kritik uyarı: Sıcaklık 36 dereceyi görecek

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından, kentte beklenen hava sıcaklıkları ile ilgili uyarı yayımlandı.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği'nden kritik uyarı: Sıcaklık 36 dereceyi görecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak daha da artacağı; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek

Önümüzdeki günlerde kentte sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların kent genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi öngörülüyor.

11 ile 16 saatleri arasına dikkat edilmeli

Valilik'ten yapılan uyarıda, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

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