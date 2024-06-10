S&P 500'den çıkacak ve girecek hisseler belli oldu
S&P Dow Jones Indices, S&P 500 endeksine dahil edilecek ve endeksten çıkarılacak hisseleri açıkladı.
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Yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi KKR & Co, siber güvenlik şirketi CrowdStrike ve internet hizmetleri sağlayıcısı GoDaddy 24 Haziran'da piyasalar açılmadan önce S&P 500'e katılacaklar.
İşe alım hizmetleri firması Robert Half, ABD bölgesel kredi kuruluşu Comerica ve gen dizileme makinesi üreticisi Illumina S&P 500'den çıkacaklar.