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S&P 500'den çıkacak ve girecek hisseler belli oldu

S&P Dow Jones Indices, S&P 500 endeksine dahil edilecek ve endeksten çıkarılacak hisseleri açıkladı.

Haber Merkezi
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S&P 500'den çıkacak ve girecek hisseler belli oldu
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Yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi KKR & Co, siber güvenlik şirketi CrowdStrike ve internet hizmetleri sağlayıcısı GoDaddy 24 Haziran'da piyasalar açılmadan önce S&P 500'e katılacaklar.

İşe alım hizmetleri firması Robert Half, ABD bölgesel kredi kuruluşu Comerica ve gen dizileme makinesi üreticisi Illumina S&P 500'den çıkacaklar.

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