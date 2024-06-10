Dolar, Fed kararı öncesi güç topluyor

Khoury yayınladığı araştırma notunda, Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verilerinin, piyasa katılımcılarının Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerini Eylül ayından Kasım ayına çekmesiyle doları desteklediğini savundu.

Khoury, doların ayrıca Avrupa seçimlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim çağrısıyla siyasi belirsizliğe yol açmasının ardından zayıflayan eurodan da faydalandığını ifade etti.

DXY endeksi %0,4 artışla bir ayın en yüksek seviyesi olan 105,385'e yükseldi.