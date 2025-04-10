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Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara'da okullar tatil edildi
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Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıdma "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı. 

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