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İmamoğlu: Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinde üzüntü duyduğu olayları paylaştı.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu: Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm
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Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm; Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere, Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına, protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine, ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm." denildi. 

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