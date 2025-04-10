Bakan Yerlikaya duyurdu: Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A, H.E.A, K.G, E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanımı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." dedi.