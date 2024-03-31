Ankara'da Yavaş açık ara önde: CHP 16 ilçede ilk sırada

Bugün yapılan yerel seçimlerde başkent Ankara'da Anadolu Ajansı'na (AA) göre oyların yüzde 40'ı sayıldı. CHP adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş AA verilerine göre yüzde 58 oyla önde.

Aynı verilere göre AK Parti adayı Turgut Altınok, yüzde 33 oyla ikinci sırada.

Oy sayım işlemi devam ediyor.

Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz" diye yazdı.

Yavaş daha sonra gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayımlanan "Seçim Özel" programında yaptığı açıklamada, "Oyumuz yüzde 60 civarında, 13-14 belediyeyi de alıyoruz" dedi.

"İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Meclisi'ni muhtemelen alıyoruz" diye konuşan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keçiören gelmedi henüz, orada da öndeyiz. Zaten Yeni Mahalle, Çankaya, Elmadağ, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Haymana, Halecik ve Şereflikoçhisar hemen hemen kesin gibi."

Yavaş oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise "Akşam 21.00'den sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" demişti.

CHP 16 ilçede önde

2019'da Ankara'da 25 ilçenin sadece üçünü kazanan CHP, şu ana kadarki sonuçlara göre 16 ilçede yarışı önde götürüyor.

CHP'nin önde olduğu ilçeler Çankaya, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Etimesgut, Şereflioçhisar, Kahramankazan ve Kalecik.