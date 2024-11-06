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Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un öldüğüne dair haberlerin ardından kızından açıklama geldi

Haber Merkezi
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Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş’a geçtiğimiz aylarda apar topar hastaneye kaldırılmış ve kanser teşhisi konmuştu. Dün entübe edildiği öğrenilen Ankaralı Turgut’tun öldüğü iddia edildi.

Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki sanatçının kızından iddialara ilişkin açıklama geldi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan ünlü türkücünün kızı Eylem Boran, "Sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. Babam yoğun bakımda, durumu kritik ama şuan öyle bir şey yok." dedi.

"Toplanan paralar alınbmak isteniyor"

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

Ankaralı Turgut'un hastalığı neydi?

Ankaralı Turgut son yaptığı açıklamada akciğerlerinde sarkma olduğunu açıklamıştı. Ünlü türkücünün kansere yakalandığı kızı tarafından doğrulanmıştı.

Ankaralı Turgut kimdir?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

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