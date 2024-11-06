ABD’de seçimin ilk sonuçları metallerde düşüşe yol açtı

Londra'da temel metal fiyatları, ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları sıkı bir yarışa işaret ederken, ABD dolarının yükselmesiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dün üç haftanın zirvesine ulaştıktan sonra TSİ 04.34'te yüzde 0,8 düşerek 9.665,5 dolar/tona geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.648 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 16.100 dolar/tondan, çinko yüzde 1,1 kayıpla 3.068 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 2.022 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,5 düşüşle 32.200 dolar/tondan işlem gördü.

Dolar metalleri pahalı hale getirdi

Dolar endeksi yüzde 0,9 artarak dolar fiyatlı metalleri diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdi.

Bu arada Çin, Trump'ın başkanlık yarışını kazanması halinde daha da güçlendirilmesi beklenen mali paketle önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,4 trilyon dolardan fazla ekstra borçlanmayı düşünüyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi'nin 8 Kasım'da sona erecek toplantısı, teşvik ipuçları için yakından izleniyor.

Analistler ve tüccarlar ayrıca Trump'ın olası bir ikinci döneminin gümrük vergilerinin yeniden yürürlüğe girmesine yol açabileceğini ve bunun da küresel temel metal ticaretini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 77.590 yuan/tona (10.883,56 dolar) çıktı.