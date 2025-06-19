Demir fiyatlarında düşüş sürüyor
DCE'de demir cevheri, Çin emlak piyasasındaki düşüşün etkisiyle gerilemesini sürdürdü.
Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin emlak piyasasındaki uzun süreli krizin çelik üretim malzemesi talebini olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle altıncı seansında da geriledi.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.00'da yüzde 0,36 düşüşle 692,5 yuan/ton (96,32 dolar) seviyesinden işlem gördü.
Singapur Borsası'nda işlem gören temmuz ayı demir cevheri kontratı ise 92,35 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.
Analistler, Çin'de aşağı akış talebinin düşük sezona girdiğini ve stokların birikmeye devam ettiğini belirtti.
Steelhome verilerine göre, 13 Haziran itibarıyla Çin'deki limanlardaki toplam demir cevheri stokları haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,06 artışla 133,4 milyon tona ulaştı.
Analistler, ayrıca gayrimenkul satışlarının zayıfladığını ve piyasa duyarlılığının temkinli hale geldiğini kaydetti.
DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla yüzde 1,07 ve yüzde 0,69 değer kaybetti.
Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları karışık seyretti. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2 değer kaybetti, paslanmaz çelik yüzde 0,56 değer kazandı ve filmaşin yüzde 0,06 yükseldi.