Demir fiyatları haftalık yükselişe hazırlanıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli işlem fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. Demir, Çin'in emlak piyasasındaki süregelen düşüşü telafi ederek, Çin'deki çelik üretimi için gerekli hammaddeye olan güçlü talep sayesinde haftalık olarak mütevazı bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.45'te yüzde 1,36 artışla 706 yuan/tona (98,31 dolar) yükseldi. Kontrat, bu hafta şu ana kadar yüzde 0,57 değer kazandı.

Singapur Borsası'nda işlem gören temmuz ayı demir cevheri, 94 dolar ile yüzde 1,42 artış gösterdi, ancak bu hafta şu ana kadar yüzde 0,22 geriledi.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, Çin'deki yüksek fırınların çalışma oranı 20 Haziran'da sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artışla yüzde 83,82'ye yükseldi.

Mysteel verileri ayrıca, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan sıcak metal üretiminin 20 Haziran itibarıyla haftalık bazda yüzde 0,24 artışla 2,422 milyon tona yükseldiğini gösterdi.

Analistler, talep şu anda dirençli olsa da piyasanın ana odak noktasının, sezon dışı talebin piyasa ticaretine yansımaya devam edip etmeyeceği olduğunu belirtti.

Analistlere göre, yeni inşaat faaliyetleri artana kadar çelik ve demir cevheri talebinde anlamlı bir büyüme olması olası değil.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 2,05 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çoğu çelik referans fiyatı güçlendi. İnşaat demiri yüzde 0,57, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yüzde 0,7 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,32 değer kaybetti.