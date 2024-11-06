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Trump’ın zaferi hangi riskleri getirir? Prof. Dr. Daron Acemoğlu tek tek değerlendirdi

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın demokratik kurumları zayıflatmak istediğini belirtti. Acemoğlu, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde ABD’deki kurumlar ve ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Trump’ın zaferi hangi riskleri getirir? Prof. Dr. Daron Acemoğlu tek tek değerlendirdi
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MIT’de öğretim üyesi olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

Acemoğlu, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve basın özgürlüğü gibi temel kurumlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Trump’ın olası zaferinin ABD ekonomisini ciddi belirsizliklere ve kurumsal erozyona sürükleyebileceğini belirtti.

T24'ün aktardığına göre; Tesla ve SpaceX’in bir dizi özel anlaşmadan yararlanmasının ve Musk'ın yatırımlarının ekonomiye geçici bir destek sağlayabilme ihtimalinin olduğunu, ancak zaman içinde bu anlaşmanın rekabeti baltalayarak yüksek fiyatları ve daha düşük kaliteyi beraberinde getireceğini ifade etti.

'İş dünyasında tüm yatırımlar durabilir'

Acemoğlu ayrıca düzenlemeleri siyasi anlaşmazlıklarda bir silah olarak kullanmakla tehdit eden bir başkanın yönetiminde ortaya çıkacak belirsizliğin, tüm iş dünyasında yatırımların durmasına yol açabileceğini belirtti.

Acemoğlu, ABD’de demokrasi sorunlu olsa da, ülkenin kurumlarının hala geniş ölçüde demokratik olması sebebiyle aşınmalarının zaman alacağını ve ekonominin bir süre daha geçmişin ivmesiyle ilerleyeceğini vurguladı.

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